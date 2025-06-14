اعتراف كاتب صهيوني: إيران تصيب أهدافها بدقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ألون مزراحي، الكاتب والمحلل الصهيوني، بأن إيران قادرة على استهداف "إسرائيل" من مسافة آلاف الكيلومترات دون أن تقتل أي طفل.

وأضاف هذا الكاتب الصهيوني: "لكن 'إسرائيل' لا تستطيع حتى الهجوم على هدف فلسطيني من مسافة صفر دون أن تقتل يوميًا عشرات الأطفال".

منذ السابع من أكتوبر 2023، بدأ الكيان الصهيوني، بدعم من الولايات المتحدة، هجمات مدمرة ضد قطاع غزة بهدف الإبادة الجماعية للفلسطينيين، مما أسفر عن استشهاد وإصابة حوالي 182 ألف شخص، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ومئات الآلاف من النازحين. ويواصل هذا الكيان اعتداءاته دون الاكتراث للدعوات الدولية أو توجيهات محكمة العدل الدولية.

في أعقاب الهجمات التي قوبلت بإدانة من دول مختلفة، أفادت وسائل الإعلام العبرية بأن حوالي 170 شخصًا أصيبوا في رد إيران الصاروخي على الكيان الصهيوني، فيما لقي ثلاثة صهاينة حتفهم.

تشير التقارير إلى انقطاع الكهرباء في بعض المناطق الوسطى من الأراضي المحتلة. كما أعلن مراسل شبكة "فوكس نيوز" من تل أبيب أن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

في فجر يوم الجمعة، شن الكيان الصهيوني المعتدي هجمات عنيفة على مناطق مختلفة في إيران، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين وعلماء نوويين من الجمهورية الإسلامية. وأكدت السلطات الإيرانية أنها سترد على هذه الهجمات بشكل قوي وذو عبرة.

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