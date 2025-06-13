بدء رد إيران الساحق على الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ قبل دقائق ردٌّ حاسم على هجوم الكيان الصهيوني الغاشم بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية المتنوعة باتجاه الأراضي المحتلة.

و بدأ رجال قواتنا المسلحة البواسل، مستخدمين قدراتهم الدفاعية العالية وجاهزيتهم الكاملة، بالرد على هجوم الكيان الصهيوني الغاشم بإطلاق مئات الصواريخ من مراكز مختلفة.

ووفقًا للمعلومات الواردة، أطلقت قواتنا المسلحة 100 صاروخ باليستي باتجاه الأراضي المحتلة، في المرحلة الأولى من الرد الحاسم على وحشية الكيان الصهيوني.

ووفقًا للصور التي نقلتها وسائل إعلام أجنبية، أصابت بعض الصواريخ التي أُطلقت مناطق مهمة في تل أبيب.

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