آل ثاني: قطر تقف إلى جانب حكومة وشعب إيران في هذه الظروف الحرجة

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه أدان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، بشدة هجمات الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعرب عن تعازي وحزن أمير وحكومة قطر بمناسبة استشهاد مجموعة من كبار القادة العسكريين والعلماء وأساتذة الجامعات والأبرياء في إيران للحكومة والشعب ونظيره الإيراني، وأكد أن حكومة قطر تقف إلى جانب حكومة وشعب إيران في هذه الظروف الحرجة.

اعتبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري هجمات الكيان الصهيوني على إيران انتهاكا واضحا للسيادة الوطنية الإيرانية وسلامة أراضيها وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مما يعرض استقرار وأمن المنطقة بأكملها للخطر بشكل خطير.

وأشاد وزير الخارجية بدعوة نظيره القطري وموقف أمير وحكومة قطر في إدانة عدوان الكيان الصهيوني على إيران، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وأمن شعبها وسترد بحزم على العدوان غير القانوني للمعتدين الصهاينة.

وأشار عراقجي إلى موجة الإدانة لعدوان الكيان الصهيوني على إيران من قبل الدول المجاورة والمنطقة وأجزاء مختلفة من العالم، وأكد أن عدوان كيان الاحتلال على إيران إلى جانب جرائم الكيان الصهيوني القاتل للأطفال في غزة، سيزيد من عزلة هذا الكيان في العالم الإسلامي وفي جميع أنحاء العالم، ولن يتمكن الصهاينة أبداً من منع الشعب الإيراني من الاستفادة من الطاقة النووية السلمية.