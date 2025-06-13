وزير الخارجية الكويتي: ندين بشدة هجمات الكيان الصهيوني على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية بلادنا السيد عباس عراقجي، بشدة هجمات الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفًا إياها بانتهاك صارخ لسيادة إيران، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، مما يُعرّض استقرار وأمن المنطقة بأسرها للخطر.

وأعرب وزير خارجية بلادنا عن تقديره لاتصال نظيره الكويتي وموقف الحكومة الكويتية في إدانة عدوان الكيان الصهيوني على إيران، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتحرك بكل حزم لحماية سيادتها وشعبها وأمنها الوطني، وسترد بحزم على العدوان غير القانوني والجبان للكيان الصهيوني.

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