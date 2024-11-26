وزير الخارجية الايراني يؤكد على وقوف إيران إلى جانب لبنان حكومة وشعبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم الممثل الخاص لوزير الخارجية في منطقة غرب آسيا، محمد رضا رؤوف الشيباني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء تقريراً عن احدث التطورات المتعلقة بالجهود المبذولة لوقف عدوان الكيان الصهيوني على لبنان ووقف اطلاق النار.

محمدرضا شيباني، الذي منذ بداية غزو الكيان الصهيوني للبنان وبعد إصابة سفير بلادنا في بيروت، يتواجد في لبنان بتوجيه من وزير الخارجية لبذل الجهود لوقف الهجمات من خلال مشاورات دبلوماسية وثيقة مع الحكومة اللبنانية والجهات المعنية الأخرى، أبلغ وزير خارجية بلادنا بخطواته ومشاوراته مع السلطات اللبنانية وبعض السفراء الأجانب المقيمين في بيروت.

وأشاد عراقجي خلال هذا الاتصال بصمود جبهة المقاومة والشعب اللبناني في الأسابيع الأخيرة في مواجهة هجمات جيش نظام الاحتلال، وبسالة المجاهدين في جنوب لبنان، وأكد على دعم ايران الشامل ووقوفها إلى جانب شعب وحكومة ومقاومة لبنان الشريفة.

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