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١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:١٠ ص

الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيّرات صهيونية في مناطق مختلفة من البلاد

الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيّرات صهيونية في مناطق مختلفة من البلاد

أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية، فجر السبت، طائرات تجسّس صهيونية اخترقت أجواء البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الميادين، انه بحسب التلفزيون الإيراني فإن هذه المسيّرات كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات تجسّس ورصد وقد جرى إسقاطها.

وفي السياق، أشار التلفزيون إلى أن القوات الإيرانية أسقطت مسيّرة صهيونية في مدينة سلماس بمحافظة أذربيجان الغربية.

هذا وأعلن مركز معلومات الشرطة الإيرانية تدمير 5 طائرات مسيّرة من قبل حرس الحدود، في مناطق مختلفة من البلاد.

ووفقًا لتقرير صادر عن الشرطة، فجر السبت، جرى تدمير طائرة مسيّرة في أرومية، و 3 مسيّرات في أردبيل، ومسيّرة واحدة في مريوان.

/انتهى/

رمز الخبر 1959269
شیرین سماره

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