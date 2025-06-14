مهاجراني: ستستمر الإجراءات العقابية ضد الصهاينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، كان من الضروري اتخاذ إجراءات عقابية ضد العمل الإرهابي والوحشي للكيان الصهيوني، وبناء على أمر القائد العام وتنسيق القوات العسكرية، تم اتخاذ إجراءات لمعاقبة هذا الكيان، ومن الطبيعي أن يستمر هذا الإجراء، وسوف يستمر هذا الإجراء العقابي طالما كان ذلك ضروريا وفي الأماكن التي تتطلب ذلك.

وأكدت إن معاقبة الكيان الصهيوني كانت ضرورية بطبيعة الحال من أجل إحياء عزتنا الوطنية وتحقيق الحقوق المشروعة لشعبنا.

ولفتت إلى انه تمت الدعوة إلى اجتماع استثنائي اليوم، فسنبلغ وسائل الإعلام، وبطبيعة الحال، تحاول الحكومة إدارة الشؤون الحالية للبلاد بأفضل طريقة ممكنة ودون أدنى مشكلة.

/انتهى/