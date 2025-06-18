القوات الدفاعية الايرانية تدمر 8 طائرات مسيرات صغيرة في سماء لرستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح سعيد بورعلي، في إشارة إلى التحركات الأخيرة للعدو الصهيوني في سماء المحافظة: "خلال الأيام القليلة الماضية، تم رصد ثماني طائرات صغيرة اخترقت سماء لرستان وتدميرها من قبل قوات دفاع المحافظة بإجراءات سريعة وحاسمة".

وأكد أن هذه العمليات جاءت نتيجة تعاون وثيق بين قوات الحرس الثوري الإيراني ووحدات إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات، وأضاف: "إن الأداء المنسق والسريع للمؤسسات المسؤولة يُظهر الجاهزية الكاملة للهيكل الأمني في المحافظة لمواجهة أي تهديد محتمل".

وتابع بورعلي: بالإضافة إلى الأنشطة الدفاعية، تم تعزيز المراقبة الميدانية في مختلف مناطق المحافظة، وقد أدى هذا النهج إلى تحديد واعتقال العديد من العناصر المشتبه في ارتباطهم بشبكات معادية أجنبية.

كما أكد على الدور البارز للشعب في تحقيق الأمن المستدام، وحث المواطنين على إبلاغ قوات الأمن فورًا عبر أرقام الطوارئ 113 أو 114 في حال ملاحظة أي نشاط مشبوه أو وجود أشخاص مجهولين في المناطق السكنية.

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