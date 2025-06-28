الرئيس السابق للاستخبارات السعودية: كان ينبغي لأمريكا قصف ديمونا بدلًا من إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أكد تركي الفيصل، الرئيس السابق للاستخبارات السعودية، في مقال بصحيفة ناشيونال: "إسرائيل تمتلك قنبلة نووية، وهذا يتعارض مع معاهدة حظر الانتشار النووي. الهجوم الأمريكي على إيران جاء نتيجة خداع بنيامين نتنياهو".

وأضاف: "علاوة على ذلك، لم تنضم إسرائيل إلى المعاهدة المذكورة، وهي خارج نطاق تفتيش الوكالة. لا أحد يفتش المنشآت النووية الإسرائيلية. لو كان هناك عدل في العالم، لرأينا قاذفات أمريكية من طراز بي-2 تقصف المنشآت النووية الإسرائيلية في ديمونا ومناطق أخرى".

صرح الفيصل: على من يبررون هجوم إسرائيل الأحادي على إيران بحجة مواقف سلطات طهران من تدمير إسرائيل أن ينتبهوا أيضًا إلى كلام نتنياهو منذ توليه السلطة عام 1996 حول ضرورة تدمير النظام الإيراني. كان من المتوقع أن يدعم الغرب هجوم إسرائيل على إيران نفاقًا. هذا في حين يستمر دعمهم لهجمات إسرائيل على الفلسطينيين.

وأضاف: إن رد فعل الغرب على هجوم روسيا على أوكرانيا يتناقض تمامًا مع رد فعل هذه الدول على إسرائيل. يجب على ترامب ألا يتبع سياسات مزدوجة وأن يستمع إلى كلام أصدقائه في المملكة العربية السعودية والدول العربية. طالما أن ترامب في السلطة، فلن أسافر إلى الولايات المتحدة.

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