بقائي: طالما تتواصل اعتداءات إسرائيل فلا معنى للحوار مع طرف يعد أكبر داعم للمعتدي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني ان تركيزنا الرئيسي في الوضع الراهن هو مواجهة عدوان العدو، مبينا انه طالما تتواصل اعتداءات إسرائيل فلا معنى لحوار مع طرف يعد أكبر داعم للمعتدي ومتواطئ معه.

وقال بقائي في تصريحات صحفية: "لقد فرض أعداء الدبلوماسية والسلام حربًا شعواء على الشعب الإيراني، والولايات المتحدة، رغم كل ادعاءاتها بالحوار والدبلوماسية، ساندت عدوان النظام الصهيوني، بما في ذلك استهداف المنشآت النووية السلمية الإيرانية".

وتابع: "من البديهي أنه في ظل هذه الظروف، وما دام عدوان الكيان الصهيوني على الشعب الإيراني مستمرًا، فلا معنى للمشاركة في حوار مع الطرف الذي يُعدّ أكبر داعم وشريك للمعتدي".

هذا وكان من المقرر ان تجري الجولة السادسة من المحادثات غيرالمباشرة بين ايران والولايات المتحدة غدا الأحد في العاصمة العمانية مسقط، الا ان عدوان الكيان الصهيوني المجرم على إيران غير مسار الدبلوماسية الى المواجهة والحرب.

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