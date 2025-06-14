بقائي: قرار طهران لم يكن واضحا حتى الان بشان المشاركة في الجولة المقبلة من المحادثات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، أن ما قام به الطرف المقابل بالفعل هو افراغ المفاوضات.

وأكد أنه من غير المعقول أن تقبل او تتصور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل وأي شخص في العالم، على ارتكاب مثل هذا العدوان المُغامر ومثل هذه الحرب في المنطقة دون تعاون أو تنسيق أو على الأقل اعطاء ضوء اخضر من أميركا.

وحمّل الحكومة الأمريكية مسؤولية عواقب هذا الإجراء غير المدروس وغير القانوني الذي أقدم عليه الكيان الصهيوني متابعا ما زال من غير الواضح ما هو القرار الذي سنتخذه يوم الأحد بشأن الجولة القادمة من المفاوضات.

وختم قائلا: كان سعي الكيان الصهيوني الاساسي والدائم هو جرّ الدول الغربية إلى صراعات وتورّط في المنطقة. ويبدو أنه نجح هذه المرة أيضا، وأثّر بطريقة ما على العملية الدبلوماسية بهذه المغامرة. تُظهر هذه القضية في الواقع أن صانعي السياسة الأمريكية لا يزالون متأثرين بشدة بهذا الكيان.

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