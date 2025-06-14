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١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٤٦ م

 هدير منظومة الدفاع الجوي في عدد من المحافظات الإيرانية ضد أهداف معادية

 هدير منظومة الدفاع الجوي في عدد من المحافظات الإيرانية ضد أهداف معادية

ارتفع في هذا الاثناء  هدير منظومة الدفاع الجوي في عدد من المحافظات الإيرانية ضد أهداف معادية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أفادت تقارير ميدانية أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية بدأت بالتصدي لأهداف معادية في عدد من المحافظات، حيث تشهد الأجواء حاليًا تحركات نشطة للوحدات الدفاعية في محافظات هرمزكان، كرمانشاه، آذربايجان الغربية، لرستان، طهران، وخوزستان.

كما تم اليوم أيضًا رصد وتدمير عدد كبير من المسيّرات المعادية في محافظات غرب البلاد ومحافظة قُم، في إطار الجهوزية التامة للمنظومات الدفاعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي ليلة أمس، نجحت شبكة الدفاع الجوي الوطنية في رصد عدة أهداف متخاصمة والتصدي لها بفعالية عالية، ضمن سلسلة من الإجراءات الرادعة للتعامل مع أي اعتداء محتمل على سيادة وأمن البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1959318
جواد ماستری فراهانی

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