إعدام جاسوس للموساد في إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد تم القبض على الشخص الذي تعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية و تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه بعد استكمال كافة مراحل الإجراءات الجنائية وتأكيد الحكم في المحكمة العليا.

تم القبض على إسماعيل فكري عام 2023 بعد رصد علاقته مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، وذلك في عملية معقدة فنية واستخباراتية داخل البلاد.

تشير الوثائق الموجودة في ملف القضية إلى أن إسماعيل فكري كان يسعى خلال تعاونه مع الموساد إلى تقديم معلومات سرية وحساسة عن البلاد إلى أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقابل الحصول على مكافآت. وقد أقام فكري خلال فترة تعاونه مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي اتصالات مع ضابطين من الموساد.

بدأ فكري تعاونه مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي بعد أن تم استقطابه وتأكيده من قبل الضابط الأول في الموساد. وكشفت عمليات استعادة المعلومات من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بإسماعيل فكري عن تبادل رسائل بينه وبين الضابط، حيث كان الضابط يوجهه لجمع المعلومات المطلوبة وإرسالها إلى الجهاز.

وفقًا للوثائق المتاحة، كان إسماعيل فكري يسعى خلال اتصالاته مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي إلى نقل معلومات مصنفة، بما في ذلك مواقع ومقرات حساسة، ومعلومات عن أشخاص محددين، ومهام تنظيمية، عبر قنوات اتصال آمنة إلى ضابط الموساد.

بعد اتصاله بالضابط الأول، تم نقل فكري إلى الضابط الثاني في الخدمة، المعروف باسم "أمير"، في أوائل عام 2022. وقد طلب "أمير" من المتهم إنشاء منصة جديدة للتواصل وإرسال التقارير عبرها.

وفي إطار تقديم الدعم المالي، أمر الضابط المتهم بتثبيت محفظة عملات رقمية، حيث قام إسماعيل فكري بتنفيذ هذا الأمر على هاتفه.

في الوقت الذي كان فيه إسماعيل فكري يتواصل مع ضباط الموساد، تمكنت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإيرانية من اكتشاف اتصالاته المعقدة مع الكيان الإسرائيلي من خلال إجراءات فنية دقيقة، وتم وضعه وشبكة اتصالاته تحت المراقبة.

بعد تنفيذ الإجراءات الأمنية والاستخباراتية اللازمة وتحديد الشبكة الخائنة لجواسيس الكيان الإسرائيلي، تم القبض على إسماعيل فكري في ديسمبر 2023.

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