 الجيش الإيراني يوقف مدمّرة تجسّسية بريطانية في بحر عُمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات العامة للمنطقة البحرية الأولى في القوات البحرية للجيش أعلنت أن مدمّرة بريطانية دخلت الليلة الماضية شمال المحيط الهندي بهدف توجيه صواريخ تابعة للكيان الصهيوني نحو الأراضي الإيرانية. وقد تمّ رصدها في الوقت المناسب من قِبل أنظمة الاستطلاع التابعة للبحرية الإيرانية.

وأضاف البيان أن الطائرات المسيّرة القتالية التابعة للقوات البحرية وجّهت إنذارات مباشرة، ما حال دون مواصلة المدمّرة مسيرها نحو الخليج الفارسي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المدمّرة وقعت في شِباك القوات الاستخباراتية والعملياتية التابعة للبحرية الإيرانية في بحر عُمان، ما اضطرّها إلى الانسحاب وتغيير مسارها.

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