مجلس الشيوخ الباكستاني يقر دعم إيران ضد الاعتداءات الإسرائيلية

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد صادق المجلس على المشروع المقدم الذي يهدف إلى دعم إيران ضد التهديدات الإسرائيلية.

كما أقر المجلس يوم الجمعة الماضي قرارًا بالإجماع يدين الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية ضد إيران، معتبرًا إياها انتهاكًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجه آصف، خلال كلمته في جلسة البرلمان الوطني، أن الحرب بين إيران وإسرائيل مستمرة حاليًا. وأشار إلى أن إيران هي جارة باكستان، وقد كانت هناك علاقات جيدة بين البلدين على مر القرون، ولا تزال هذه العلاقات التاريخية قائمة.

وأضاف: "سنقف إلى جانب إيران في هذه الأزمة بكل الوسائل الممكنة وسنحمي مصالحها. الإيرانيون هم إخواننا، وآلامهم وآلامنا المشتركة."

/انتهى/