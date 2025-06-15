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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١:٢١ ص

بقائي: الوحشية هي السلوك المعتاد للكيان الصهيوني

بقائي: الوحشية هي السلوك المعتاد للكيان الصهيوني

في إشارة إلى هجوم الكيان الصهيوني على المناطق السكنية واستشهاد النساء والأطفال، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية: "الوحشية هي عادة الكيان الصهيوني".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" ردًا على وحشية المعتدين الإسرائيليين، كتب فيها: "يتظاهر الكيان الإسرائيلي المعتدي في دعايته بأنه ينفذ هجماته بدقة ودون مهاجمة المناطق السكنية. لكن الحقيقة شيء آخر؛ فقد قُتل أكثر من 70 امرأة وطفلًا في ثلاث هجمات فقط؛ وانتشل 10 أظفال فقط من أصل 20 طفلًا مدفونين تحت انقاض المبنى الذي تعرض للهجوم في حي جمران شمال طهران!

الكيان المعتدي مُحق: إنهم يهاجمون بدقة: النساء والأطفال. وهذه الوحشية هي سلوكهم المعتاد".

رمز الخبر 1959392

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