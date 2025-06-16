الدفاع الجوي الايراني يسقط مسيرة امريكية الصنع في دهلران + صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هذه الطائرة من طراز MQ9، من إنتاج الولايات المتحدة وشركة جنرال أتوميكس.

يُظهر إسقاط هذه الطائرة أن الهجوم الإسرائيلي على إيران نُفذ بعلم ودعم الولايات المتحدة.

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