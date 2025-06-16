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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٠:١٣ ص

الدفاع الجوي الايراني يسقط مسيرة امريكية الصنع في دهلران + صور

الدفاع الجوي الايراني يسقط مسيرة امريكية الصنع في دهلران + صور

نجح الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اعتراض طائرة معادية مسيرة متسللة في منطقة "عين صوله" بسهل عباس في دهلران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هذه الطائرة من طراز MQ9، من إنتاج الولايات المتحدة وشركة جنرال أتوميكس.

يُظهر إسقاط هذه الطائرة أن الهجوم الإسرائيلي على إيران نُفذ بعلم ودعم الولايات المتحدة.

ساقط شدن پهپاد اسرائیلی در دهلران+عکس

/انتهى/

رمز الخبر 1959411

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