صحيفة أمريكية: أمريكا تكبدت خسائر تقدر بحوالي 5 مليارات دولار في الحرب ضد اليمن

أفادت وكالة مهر للأنباء، أفادت الصحيفة الأمريكية "نشنال إنترست" في مقال لها عن فشل أمريكا في مواجهة اليمنيين على الرغم من التكاليف العالية.

وأعلنت الصحيفة أن واشنطن تكبدت خسائر كبيرة خلال العام الماضي، حيث فقدت ذخائر ومعدات تقدر قيمتها بحوالي 5 مليارات دولار.

وأضافت الصحيفة أن اليمنيين يستخدمون طائرات مسيرة وصواريخ رخيصة وفعالة، وأن أمريكا تواجه خطر فقدان طائرات مسيرة من نوع MQ-9 التي تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار.

وأكدت الصحيفة مرة أخرى أنه على الرغم من التكاليف الباهظة التي تصل إلى حوالي 4.86 مليار دولار وفقدان الطائرات المسيرة المتقدمة MQ-9 في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة الرخيصة، لم تتمكن القوات العسكرية الأمريكية حتى الآن من استعادة قدرتها الرادعة المفقودة.

وأشارت الصحيفة إلى اعتراف وسائل الإعلام بفشل إدارة "دونالد ترامب"، رئيس الولايات المتحدة، في استمرار فشل إدارة بايدن التي كانت تسخر منه بسبب مواقفه الضعيفة، وذكرت أن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) تحت قيادة ترامب لم يجد حلاً للمشاكل التي حالت دون العمليات السابقة ضد اليمنيين.

وأضافت الصحيفة في هذا السياق أنه وفقًا للتقارير الأخيرة من المسؤولين العسكريين، قد تواجه هذه الإدارة نتائج مشابهة، مما قد يؤدي إلى تآكل مصداقية أمريكا أكثر إذا لم تحقق نتائج سريعة ومرغوبة.

وأشارت الصحيفة إلى دور اليمن في إضعاف الهيمنة والسيطرة الأمريكية في المنطقة، مؤكدة أن استمرار هذا الصراع العسكري قد يقلل من نفوذ أمريكا في النزاعات الإقليمية ويضعف قدرتها على التركيز على مشاهد أكثر أهمية مثل المحيط الهندي والمحيط الهادئ.

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