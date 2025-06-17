اعتقال جاسوس اجنبي في بوشهر وشبكة تجسس في زنجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن منظمة استخبارات الحرس الثوري تمكنت من اعتقال شخص أجنبي يحمل صفة صانع وثائقيات كان يقيم بشكل غير قانوني في بوشهر، بعد قيامه بتصوير منشآت حساسة في المنطقة النووية لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وفي سياق متصل، أعلن علي صادقي، معاون الشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية لمحافظة زنجان، عن اعتقال عدد من عملاء الكيان الصهيوني بمساعدة مباشرة من المواطنين، الذين ساهموا في الإبلاغ عن تحركات مشبوهة في الأحياء السكنية.

وأشار صادقي إلى أن الطائرات المسيّرة التي أُسقطت خلال الأيام الماضية في زنجان، كان بعضها يُدار من منازل آمنة استخدمها الجواسيس، وقد تم التعرف على هذه المواقع بفضل يقظة الأهالي ومتابعتهم لسلوكيات مريبة مثل تغيّر السيارات، وتوقيتات الدخول والخروج.

وأكد المسؤول الأمني أن التعاون الشعبي يُعد أحد أبرز أدوات كشف الخلايا التجسسية، داعيًا إلى الاستمرار في هذا النهج لتعزيز أمن البلاد.