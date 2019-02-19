  1. السياسة
١٩ فبراير ٢٠١٩ - ١٣:٤٩

ممثل ولي الفقيه في الحرس الثوري الايراني؛

سيُهلَك 10 ارهابيا ثمناً لدماء كل شهيد وقع جراء الهجوم الارهابي في زاهدان

سيُهلَك 10 ارهابيا ثمناً لدماء كل شهيد وقع جراء الهجوم الارهابي في زاهدان

أكد ممثل ولي الفقيه في الحرس الثوري الايراني حجة الاسلام "عبدالله حاجي صادقي" أن الثأر الحقيقي لدماء الشهداء سيأتي في الوقت المناسب وسيهلك 10 ارهابيا مقابل كل شهيد وقع خلال الاعتداء الارهابي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ممثل ولي الفقيه في الحرس الثوري الايراني حجة الاسلام "عبدالله حاجي صادقي" صرح امام الصحفيين على هامش مراسم تأبين الشهداء الذين سقطوا اثر الهجوم الارهابي على طريق جاش-زاهدان جنوب شرقي ايران، وفي اشارة الى اعتقال خمسة من الارهابيين المتضلعين بهذا الهجوم،  صرح بأن هذا الاجراء كان مجرد بادرة للرد الساحق الذي ينتظر هذه الجماعات الارهابية.

وأضاف أن الحرس الثوري سوف ينتقم لدماء شهداء هذا الهجوم الارهابي في الوقت المناسب، ونحن عازمون على أن نهلك 10 ارهابياً مقابل كل شهيد./انتهى/

رمز الخبر 1892437

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