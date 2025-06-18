العدوان الصهيوني جريمة حرب ونضرب كل من يضربنا، بقوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتخدث باسم وزارة الخارجية الايرانية في مقابلة مع قناة الجزيرة: "نتعرض لهجوم غير قانوني من قبل الكيان الصهيوني وندافع عن أنفسنا ضد العدوان الصارخ".

وأضاف بقائي: "مناطقنا السكنية ومستشفياتنا عرضة للقصف الإسرائيلي ومئات استشهدوا بسبب هذا العدوان ومنشآتنا النووية تعرضت للقصف".

وأوضح: "نحن على اتصال وثيق مع دول العالم ودعونا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته.. مجلس الأمن فشل بالتحرك بسبب الموقف السيئ لأعضاء محددين فيه والعدوان الإسرائيلي انتهاك للسلم والأمن الدوليين".

وقال المتحدث باسم الخارجية: "علينا الدفاع عن انفسنا ونحمل إرث آلاف أعوام من الحضارة وعلى مجلس الأمن التحرك لوقف العدوان الصهيوني".

وأكد بقائي: "لا خيار أمامنا سوى الدفاع عن أنفسنا وكل إيراني مستعد للدفاع عن البلاد"، محذرا ان كل من يضربنا سنرد عليه وسندافع عن أنفسنا.

وتابع قائلا: "العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة توقفت بسبب العدوان الإسرائيلي وان هذا العدوان ما كان ليحدث دون موافقة أمريكية..كنا نسير على طريق الدبلوماسية ومن بدأ الحرب إسرائيل بدعم أمريكي".

وحذر بقائي: "المجتمع الدولي لن يتحمل حربا بتداعيات خطيرة ونحاول اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مواطنينا من أي إشعاع..على المجتمع الدولي التحرك لمواجهة القصف الإسرائيلي لمنشآتنا النووية".

وأكد: "لا يحق لأي دولة مهاجمة المنشآت النووية لأي دولة أخرى والهجوم على مؤسساتنا المدنية عمل وحشي".

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "على غروسي تحمل مسؤولياته وتصريحاته بشأن منشآتنا جاءت متأخرة.. تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعطى ذريعة لعدوان إسرائيل".

وأكد بقائي: "موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من برنامجنا النووي غير مسؤول و إجراءات إسرائيل ضد برنامجنا النووي غير قانونية وتحمل تداعيات خطيرة"، مبينا انه علينا الدفاع عن أنفسنا بقدراتنا الذاتية ونعرف كيفية الدفاع عن أنفسنا.

وتابع: "على المجتمع الدولي بمن فيه أعضاء مجلس الأمن تحمل مسؤولياتهم ونضغط على مجلس الأمن ليعمل وفقا لتفويضه".

وشدد المتحدث باسم الخارجية: "على مجلس الأمن وقف المعتدي.. إسرائيل نظام فصل عنصري يسفك الدماء ويفرض الحروب على منطقتنا ويريد فرض حرب لا نهائية على المنطقة".

واعتبر ان العدوان الإسرائيلي جريمة حرب وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن التحرك بموجب تفويضهما"، مضيفا: "دول المنطقة تدرك أن إسرائيل لن تقف عند حد وأنها تحاول حرق كل المنطقة".

واصاف: "نستخدم أدواتنا الدبلوماسية ونتواصل مع دول العالم وعلى الأوروبيين إدراك أن ما يحدث هو هجوم على المعايير الدولية"، مبيا ان إسرائيل هي الأولى في العالم في تدمير النسيج الدولي".

وقال: "لا توقعات عالية لدينا إزاء مجلس الأمن ورغم ذلك ندعوه لتحمل مسؤولياته ..هناك من يحاول الدفاع عن العدوان الإسرائيلي وإظهاره بعكس طبيعته بينما على دول العالم تحميل إسرائيل المسؤولية عن عدوانها الواضح".

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