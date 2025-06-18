تراجع مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية؛ ومخاوف أمريكية من ضعف دفاعاتها ضد الهجمات الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء وفقًا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أطلقت إيران أكثر من 370 صاروخًا باليستيًا على الأراضي المحتلة حتى الآن، ويقول خبراء إن تل أبيب وواشنطن مضطرتان الآن إلى ترشيد صواريخهما الدفاعية باهظة الثمن.

أفادت الوكالة البريطانية في مقال لها بانخفاض مخزون الكيان الإسرائيلي من الصواريخ الاعتراضية نتيجة الهجمات الباليستية الإيرانية، وأن الولايات المتحدة، بصفتها الراعي الرئيسي للأسلحة للكيان، تشعر بالقلق أيضًا من ضعف دفاعاته.

وفقًا لموقع "ميدل إيست آي"، أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، مُطّلع على جهود حكومة واشنطن لإعادة إمداد أنظمة الدفاع الإسرائيلية، أن الكيان الإسرائيلي يُستهلك بسرعة أنظمة اعتراض الصواريخ الباليستية لديه خلال أربعة أيام من الحرب المباشرة مع إيران.

وأضاف المسؤول أن بعض المسؤولين في الحكومة الأمريكية قلقون من أن هجومًا أمريكيًا مباشرًا على إيران سيؤدي إلى رد فعل أشد من طهران، ويؤدي إلى انخفاض المخزون العالمي من أنظمة اعتراض الصواريخ الأمريكية إلى مستوى "كارثي".

يعتمد الكيان الإسرائيلي على نظام دفاع جوي ثلاثي الطبقات، لكن الهجمات الإيرانية الأخيرة تُشكل تحديًا خطيرًا لهذه الأنظمة. صُممت القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى والطائرات المُسيّرة، ويُستخدم مقلاع داود لاعتراض الصواريخ الثقيلة وبعض الصواريخ الباليستية، وصُممت صواريخ "حيتس 2" و"حيتس 3" لتدمير الصواريخ الباليستية - حتى في الفضاء الخارجي.

ومع ذلك، لطالما واجه الكيان الغاصب صعوبات في إعادة إمداد نظام آرو. وقد أفاد موقع ميدل إيست آي سابقًا أنه بعد الهجوم الإيراني في أبريل/نيسان 2024، واجهت اسرائيل تحديات في استبدال صواريخ آرو المستهلكة. تُنتج الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي الصواريخ بشكل مشترك.

كتب دان كالديل، المسؤول السابق في البنتاغون في إدارة ترامب، في منشور على موقع X.net: "إن أنواع الصواريخ الاعتراضية المستخدمة لتدمير الصواريخ الباليستية باهظة الثمن ويصعب إنتاجها بكميات كبيرة". وأضاف: "بافتراض أن إسرائيل تمتلك مخزونًا جيدًا من صواريخ آرو وإستان، نظرًا لاستخدامها السابق ضد هجمات الحوثيين وهجمات الصواريخ الإيرانية العام الماضي، فمن المحتمل أن تحتاج إلى ترشيد استخدامها الآن".

ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أطلقت إيران ما لا يقل عن 370 صاروخًا باليستيًا على الأراضي المحتلة منذ 13 يونيو/حزيران.

وتعوّض الولايات المتحدة النقص الإسرائيلي في الصواريخ الاعتراضية. وفقًا لموقع "ميدل إيست آي"، نُشرت أنظمة دفاع أمريكية، بما في ذلك نظام الدفاع الصاروخي "ثاد"، في الأراضي المحتلة، بهدف استهداف الصواريخ الإيرانية.

كما أكد البنتاغون استخدام البحرية الأمريكية صواريخ الدفاع الجوي من طراز "SM-3" للدفاع عن الكيان الإسرائيلي. وأشار محللون عسكريون إلى أنه خلال العملية العسكرية الأمريكية ضد جماعة أنصار الله في اليمن عام ٢٠٢٤، استنفدت البحرية الأمريكية ما يعادل مخزونًا سنويًا من صواريخ "إس إم-3" في يوم واحد فقط.

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