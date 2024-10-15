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١٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٥٠ م

حزب الله: أسقطنا مسيرة إسرائيلية من نوع هرمس 450

حزب الله: أسقطنا مسيرة إسرائيلية من نوع هرمس 450

أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان "حزب الله"، اليوم الثلاثاء، إسقاط مسيَّرة إسرائيلية مسلّحة من نوع "هرمس450".

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال حزب الله في بيان مُفصل عن العملية: "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي عند الساعة 12:30 من منتصف ليل يوم الثلاثاء 15-10-2024 بإسقاط طائرة مسيَّرة إسرائيلية من نوع هرمس 450".

وتأتي هذه العملية بعد أشهر من إسقاط "حزب الله" عددٍ من المسيّرات المسلّحة في أجواء الجنوب واستمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.

/انتهى/

رمز الخبر 1949633

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