ماذا استهدفت صواريخ إيران في إسرائيل اليوم؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نفذت صباح اليوم الخميس المرحلة الرابعة عشرة من الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني.



ووفقاً للتقارير الواردة، كان الهدف الرئيسي من الهجوم هو مقر القيادة والسيطرة والاستخبارات الكبرى للجيش الإسرائيلي (IDF C4I)، والمعسكر الاستخباري التابع للجيش داخل مجمع التكنولوجيا "غاڤ-يام"، والذي يقع بالقرب من أحد المستشفيات.



تضم هذه المراكز آلاف العناصر العسكرية، وأنظمة القيادة الرقمية، وعمليات الحرب السيبرانية، وأنظمة القيادة والسيطرة والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (C4ISR) التابعة للجيش الصهيوني.



تحاول بعض وسائل الإعلام العبرية الإيحاء بأن أحد المواقع المتأثرة بالموجة الصاروخية الإيرانية هو "مستشفى"، إلا أن هذه الوسائل سرعان ما كشفت عن غير قصد أن هذا "المستشفى" المزعوم، هو في الواقع مقر لتمركز العسكريين الصهاينة!



في حين أن الكيان الصهيوني، سواء في عدوانه على حزب الله في لبنان أو ضد إيران، لا يتوانى عن سفك دماء المدنيين ومهاجمة المستشفيات والهلال الأحمر، فإن تقديم مقر عسكري على أنه مستشفى هو أمر مثير للسخرية!



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