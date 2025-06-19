  1. إيران
  2. السياسة
١٩‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:١٣ م

الحرس الثوري: جسد الكيان الصهيوني المترنح لم يعد يمتلك القدرة على تحمّل الضربات الاقتصادية المتلاحقة

الحرس الثوري: جسد الكيان الصهيوني المترنح لم يعد يمتلك القدرة على تحمّل الضربات الاقتصادية المتلاحقة

أكدت العلاقات العامة للحرس الثوري، اليوم الخميس، في بيان أن جسد الكيان الصهيوني المترنح لم يعد يمتلك القدرة على تحمّل الضربات الاقتصادية المتلاحقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات العامة للحرس الثوري، أصدرت اليوم الخميس، البيان رقم 12 بشأن آخر تطورات عملية "الوعد الصادق 3"، معلنة تنفيذ الموجة الرابعة عشرة من الهجمات المركّبة باستخدام طائرات انتحارية مسيّرة وصواريخ استراتيجية دقيقة الإصابة.

وأوضح البيان أن العملية استهدفت مركز القيادة والمعلومات للجيش الإسرائيلي الواقع قرب أحد المستشفيات، مشدداً على أن الهجوم نُفّذ بدقة عالية وبشكل نقطوي.

وأضاف الحرس الثوري أن "قدرات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الاستخبارات والدقة الصاروخية باتت ماثلة أمام أنظار العالم"، لافتاً إلى أن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة تحوّلت إلى ثكنة عسكرية تعاني من الارتباك والذعر.

وتابع، تم إخلاء جميع المراكز العسكرية، فيما عمد جيش الكيان إلى نشر منظوماته الصاروخية والدفاعية عديمة الجدوى داخل المناطق السكنية وتحت غطاء المرافق العامة.

وأكد البيان مجدداً ما سبق التحذير منه: «لا توجد أي نقطة آمنة في أجواء الأراضي المحتلة»، وأضاف: "الجسد المتهالك للكيان الصهيوني لم يعد قادراً على تحمّل تبعات الضربات الاقتصادية".

وختم الحرس الثوري بيانه بالآية القرآنية: "إنا من المجرمين منتقمون".

/انتهى/

رمز الخبر 1959566
محمدرضا مرادی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات