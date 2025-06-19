هجمة إعلامية صهيونية كاذبة على إيران: ما هي حقيقة مستشفى "سوروكا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنها اتسعت موجات الرد الإيراني على الاراضي المحتلة خلال الـ48 ساعة الماضية والتي بدأت منذ الصباح. جعل الكيان الإسرائيلي بمساعدة منابره الاعلامية وخلق موجة تحريض ضد إيران واتهامه باستهداف مستشفى في مدينة بئر السبع. ولكن ما هي حقيقة ما جرى.

زعمت مصادر عبرية أن احدى الصواريخ الإيرانية اصابت مستشفى سوروكا في بئر السبع اما في الواقع الرئيسي في الهجوم الإيراني هو مقر كبير لقيادة استخبارات جيش الكيان الصهيوني (IDF C4I)، ومعسكر التجسس لهذا الكيان في الحديقة التكنولوجيا " المحاذية للمستشفى. وكم ا هو واضح في الصور والفيديو هذا المركز يقع بالضبط بجانب المستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المركز يأوي الالاف من جنود الكيان الصهيوني، منظومة القيادة التقنية، العمليات السيبرانية وأنظمة C4ISR التابعة لجيش الكيان الصهيوني.

ومن جهة فأن صحيفة الغارديان البريطانية ادعت أن هذا المستشفى يستخدم لعلاج جنود الكيان الصهيوني بينما اعترفت وزارة الصحة الإسرائيلية ان مستشفى سوروكا مستمرة في عملها وتضررت بشكل جزئي فقط.

ومن جهة أخرى فأن مؤسسة نجمة داوود الناشطة في الاسعاف الصهيوني أدعت بان الاستهداف طال مركز الابحاث البيولوجية الملاصق لمستشفى سوروكا وان هذا المركز يعتبر من الأماكن الحساسة في الاراضي المحتلة وبناه الكيان الاسرائيلي متعمدا بجانب مستشفى سوركا للتغطية والتمويه عليه.

السؤال الذي يطرح نفسه من كل ما سبق لماذا يُبنى مركز أمني ووكر للتجسس وعسكري بمحاذاة المستشفى؟ على الرغم من أن موجة الانفجار وصل فقط الى المواقع العسكرية للكيان الإسرائيلي وهذه الالاعيب الصهيوني هدفها فقط يأتي في إطار تبرير فشلها في الميدان.

كما انه تم اصدار اوامر باخلاء المستشفى بسبب الهجوم الصاروخي الواسع الايراني على الاراضي المحتلة.

الجدير بالذكر ان الكيان الصهيوني يسعى ان لا يظهر استهداف الاماكن الحساسة والاستراتيجية التي استهدفتها الصواريخ الايرانية. فيما الكيان الصهيوني يقوم بهجومه الوحشي على إيران باستهداف عدة مستشفيات في إيران.

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