مقر خاتم الأنبیاء المركزي(ص) يحذر اميركا من التدخل المباشر في الحرب الصهيونية العدوانية على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان الصادر عن مقر "خاتم الانبياء (ص)" اليوم الخميس: نعلن لشعب ايران الاسلامية البطل والواعي والشجاع بان ابناءكم في القوات المسلحة وبناء على توقعات دقيقة وجهوزية لازمة، قد نفذوا هجمات مدمرة ودقيقة ردا على العدوان الصهيوني المتسم بالحماقة والخبث ، وتطمئن بانهم سيواصلون عملياتهم المقتدرة اقوى من ذي قبل حتى يشعر العدو بالندم التام ، والاطمئنان من دفع اي تهديد.



واضاف: اننا نحذر اميركا المجرمة بان اي تدخل مباشر في هذه الحرب سيؤدي الى انتشارها في المنطقة وستتبعها ضربات جسيمة ولا تعوض.

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