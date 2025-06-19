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١٩‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٠٢ م

الهجوم الصهيوني على مجمع خنداب للماء الثقيل لم يسفر عن اي تسرب للمواد

الهجوم الصهيوني على مجمع خنداب للماء الثقيل لم يسفر عن اي تسرب للمواد

اعلن المدير العام لادارة الازمة في المحافظة المركزية وسط ايران بان الهجوم الجوي الصهيوني على مجمع الماء الثقيل في خنداب لم يسفر عن وقوع ضحايا او تسرب للمواد وتلوث البيئة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مرتضى ميري في تصريح له اليوم الخميس حول الهجوم العدواني الصهيوني على مجمع خنداب للماء الثقيل بالمحافظة: في ضوء تفريغ المجمع والتمهيدات المتخذة سلفا ، لم يسفر هجوم الكيان الصهيوني على مجمع خنداب عن اي تسرب للمواد وليس هنالك اي خطر يهدد سكان هذه المنطقة.

واضاف: ان الهجوم الصهيوني لم يسفر كذلك عن وقوع اي ضحايا او جرحى.

يذكر انه في حدود الساعة السادسة صباحا ، تعرض مجمع خنداب للماء الثقيل لهجوم جوي من قبل الكيان الصهيوني في حين يُمنع التعرض للمنشآت النووية وفقا للمعاهدات الدولية.

رمز الخبر 1959578
محمدرضا مرادی

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