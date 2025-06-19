الهجوم الصهيوني على مجمع خنداب للماء الثقيل لم يسفر عن اي تسرب للمواد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مرتضى ميري في تصريح له اليوم الخميس حول الهجوم العدواني الصهيوني على مجمع خنداب للماء الثقيل بالمحافظة: في ضوء تفريغ المجمع والتمهيدات المتخذة سلفا ، لم يسفر هجوم الكيان الصهيوني على مجمع خنداب عن اي تسرب للمواد وليس هنالك اي خطر يهدد سكان هذه المنطقة.

واضاف: ان الهجوم الصهيوني لم يسفر كذلك عن وقوع اي ضحايا او جرحى.

يذكر انه في حدود الساعة السادسة صباحا ، تعرض مجمع خنداب للماء الثقيل لهجوم جوي من قبل الكيان الصهيوني في حين يُمنع التعرض للمنشآت النووية وفقا للمعاهدات الدولية.