عراقجي: قواتنا المسلحة مستمرة في دحر الكيان الصهيوني حتى يوقف العدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير خارجيتنا سيد عباس عراقجي في تدوينة على شبكة التواصل الاجتماعي: "هذا الصباح، دمرت قواتنا المسلحة القوية مقر قيادة واستخبارات جيش الكيان الصهيوني وهدفا حيويا آخر.

واضاف: تسببت موجة الانفجار في أضرار سطحية لجزء صغير من مستشفى سوروكا العسكري في المنطقة المجاورة والذي تم إخلائه في الغالب ، ويستخدم هذا المركز بشكل أساسي لعلاج الجنود الإسرائيليين الذين يشاركون في الإبادة الجماعية في غزة على بعد 25 ميلاً ، حيث دمرت وخربت إسرائيل 94٪ من المستشفيات الفلسطينية.

واكد عراقجي: الكيان الإسرائيلي هو الذي بدأ إراقة الدماء وليس إيران ، مجرمي الحرب هم الإسرائيليون، وليس الإيرانيون الذين يستهدفون المستشفيات والمدنيين، مئات من الإيرانيين الأبرياء قتلوا بلا سبب منذ أن بدأت إسرائيل العدوان غير القانوني ضد الشعب الإيراني الأسبوع الماضي.

وجدد عراقجي دعوة الإسرائيليين إلى الانتباه إلى أوامر الإخلاء قبل الهجمات وتجنب الاقتراب من مراكز الجيش الصهيوني. والمواقع الأمنية التابعة له، مؤكدا ان القوات المسلحة الايرانية ستستمر في دحر المجرمين الذين يستهدفون شعبنا حتى يتوقفوا عن العدوان ويدفعون ثمن عدوانهم الإجرامي على أمتنا".