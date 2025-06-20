تمديد إلغاء الرحلات الجوية الداخلية والخارجية في إيران حتى الساعة الثانية ظهرا من اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الطرق وبناء المدن في إيران أعلن عن تمديد إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية والخارجية حتى الساعة الثانية ظهرًا من اليوم (20 يونيو 2025).
/انتهى/
أعلن المتحدث باسم وزارة الطرق وبناء المدن في إيران عن تمديد إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية والخارجية حتى الساعة الثانية ظهرًا من اليوم (20 يونيو 2025).
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الطرق وبناء المدن في إيران أعلن عن تمديد إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية والخارجية حتى الساعة الثانية ظهرًا من اليوم (20 يونيو 2025).
/انتهى/
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