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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:٢٦ ص

تمديد إلغاء الرحلات الجوية الداخلية والخارجية في إيران حتى الساعة الثانية ظهرا من اليوم

تمديد إلغاء الرحلات الجوية الداخلية والخارجية في إيران حتى الساعة الثانية ظهرا من اليوم

أعلن المتحدث باسم وزارة الطرق وبناء المدن في إيران عن تمديد إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية والخارجية حتى الساعة الثانية ظهرًا من اليوم (20 يونيو 2025).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الطرق وبناء المدن في إيران أعلن عن تمديد إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية والخارجية حتى الساعة الثانية ظهرًا من اليوم (20 يونيو 2025).

/انتهى/

رمز الخبر 1959613

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