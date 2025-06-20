اليمن...مسيرات جماهيرية حاشدة تحت شعار ثابتون مع غزة وإيران ضد الإجرام الصهيو-أمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الشعب اليمني خرج في مسيرات جماهيرية حاشدة في محافظة صعدة، اليوم الجمعة، ليعبّروا عن تأكيدهم على موقفهم الثابت في دعم غزة وإيران والدفاع عن المقدسات الإسلامية، تحت شعار ثابتون مع غزة وإيران ضد الإجرام الصهيو-أمريكي.

وأشادت الجماهير اليمنية بالعمليات العسكرية والصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وردعها العدوان الصهيوني عليها، واصفة الموقف الإيراني المساند للقضية الفلسطينية بالموقف العظيم والبطولي.

وأكد بيانُ مسيرات صعدة استمرار الشعب اليمني في الخروج المليوني الأسبوعي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، والوقوف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتأييدها في الرد على العدوان الصهيو-أمريكي.

وجدد اليمنيون في هذه المسيرات، التأكيد على الموقف العسكري والشعبي الثابت والشامل مع المقاومة الإسلامية في كل فلسطين وفي أي بلد عربي وإسلامي يتحرك في مواجهة العدو المركزي للأمة العربية والإسلامية.

كما عبر بيان مسيرات صعدة عن تأييد المتظاهرين لرد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على العدوان الصهيوني، وأنه حق وواجب يمثل كل أمة الإسلام ويقف خلفه كل الشعوب الحرة وفي مقدمتهم الشعب اليمني.

وجدد البيان الدعوة لكل أحرار الأمة والعالم بمقاطعة شاملة لكل المنتجات الأمريكية والصهيونية، والقيام بواجبهم في وجه الطغيان الأمريكي وجرائم العدوان الصهيوني والأمريكي في غزة وشعوب المنطقة.

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