وزراء الخارجية العرب يدينون العدوان الصهيوني على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دان وزراء الخارجية العرب العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعوا إلى العودة للمفاوضات للتوصل لاتفاق حول الملف النووي الإيراني.



وأصدر الوزراء العرب بعد اجتماعهم، على هامش مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي المزعم عقده في مدينة إسطنبول التركية السبت، بياناً حذّروا فيه من أن "إسرائيل" تدفع المنطقة نحو المزيد من الصراعات والتوتر.



ودعا الوزراء، إلى العودة للمفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، كما دعوا المجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بمسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي وما يشكله من خرق واضح للقانون الدولي وتهديد لأمن المنطقة، مشددين على أن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة هو الدبلوماسية والحوار وفقاً لقواعد القانون الدولي.



وقال الوزراء، في البيان: "لا يمكن تسوية الأزمة الراهنة بالسبل العسكرية، والتهدئة الشاملة في المنطقة لن تتحقق إلا بمعالجة كل أسباب الصراع والتوتر بدءا بوقف العدوان على غزة"، متهمين كيان الاحتلال بأنه يدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع والتوتر ما يستدعي تحركاً دولياً فاعلاً لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية.



/انتهى/