ضغوط أمريكية لمنع إقرار مشروع قرار من إيران وروسيا والصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال مراسل شبكة الميادين الإخبارية في فيينا بأن الولايات المتحدة تمارس أقصى ضغوطها لمنع إقرار مشروع قرار من إيران وروسيا والصين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف مراسل الميادين، بناءً على معلومات مسربة، أن مشروع القرار المقدم من إيران وروسيا والصين قد يُسحب بسبب الانتقادات الواسعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ودولها الأعضاء.

وأكد مراسل الميادين أيضًا أن هذا القرار يتطلب موافقة مجلس الأمن، وفي حال إقراره، سيُعتبر خطوة تاريخية لأنه يُدين الولايات المتحدة وإسرائيل.

أفاد مراسل الميادين أن الدول التي تقدمت بمشروع قرار حظر استهداف المنشآت النووية قررت تأجيل طرحه إلى العام المقبل.

