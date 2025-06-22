عراقجي: إيران تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد عباس عراقجي على صفحته الشخصية على منصة إكس: ارتكبت الولايات المتحدة، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي بمهاجمتها المنشآت النووية السلمية الإيرانية.

وتابع: إن أحداث هذا الصباح صادمة ومخزية وستكون لها عواقب وخيمة. يجب على كل عضو في الأمم المتحدة أن يشعر بقلق بالغ إزاء هذا السلوك الخطير للغاية وغير القانوني والإجرامي.

وأضاف عراقجي: "بناء على ميثاق الأمم المتحدة وأحكامه التي تسمح بالرد المشروع في إطار الدفاع عن النفس، فإن إيران تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها".

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