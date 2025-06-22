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٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:١١ ص

عراقجي: إيران تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها

عراقجي: إيران تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها

قال وزير الخارجية الایرانی استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة وأحكامه التي تتيح الرد المشروع في إطار الدفاع عن النفس، تحتفظ إيران بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد عباس عراقجي على صفحته الشخصية على منصة إكس: ارتكبت الولايات المتحدة، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي بمهاجمتها المنشآت النووية السلمية الإيرانية.

وتابع: إن أحداث هذا الصباح صادمة ومخزية وستكون لها عواقب وخيمة. يجب على كل عضو في الأمم المتحدة أن يشعر بقلق بالغ إزاء هذا السلوك الخطير للغاية وغير القانوني والإجرامي.

وأضاف عراقجي: "بناء على ميثاق الأمم المتحدة وأحكامه التي تسمح بالرد المشروع في إطار الدفاع عن النفس، فإن إيران تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها".

/انتهى/

رمز الخبر 1959720

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