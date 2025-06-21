عراقجي يشكر دعم منظمة التعاون الإسلامي غير المشروط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عراقجي كتب في صفحته على منصة "إكس": "إيران تُعرب عن امتنانها العميق لدعم منظمة التعاون الإسلامي الكامل وغير المشروط في مواجهة اعتداءات الكيان الإسرائيلي".



وأضاف: "بينما يغضّ الغرب الطرف عن جرائم إسرائيل—ليس فقط ضد إيران، بل ضد المسلمين في جميع أنحاء المنطقة—تتشكّل موجة غير مسبوقة من الغضب والتضامن الواسع في العالم الإسلامي. على الغرب، الذي فقد تماماً مرجعيته الأخلاقية، أن يُدرك هذه الحقيقة".



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