عراقجي: على مجلس الأمن محاسبة مرتكبي العدوان على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كتب رسالة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قال فيها:

العدوان الاسرائيلي انتهك البند رقم 4 من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة باستهدافه عمداً الاماكن السكنية والمدنية والبنى التحتية غير العسكرية.

العدوان الاسرائيلي استهدف عدداً من المستشفيات ومراكز الطوارئ وبعض المنشآت النووية بهدف زعزعة أمن المدنيين.

العدوان الاميركي على المنشآت النووية في قم واراك ونطنز واصفهان هو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية ومقررات الوكالة الدولية.

العديد من الدول الأعضاء في الامم المتحدة ومنظمات دولية واقليمية أدانت هذا العدوان بشدة واعتبرته انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة.

بناءاً على ذلك نطلب رسميا من مجلس الأمن أن يعتبر الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة البادئين بالعمل العدواني ضد ايران والزامهما بتحمل عواقب هذا العدوان بما في ذلك دفع التعويضات والأضرار.

يتوجب على مجلس الأمن أن يحاسب مرتكبي هذا العدوان وأن يمنع تكرار مثل هذه الجرائم البشعة والخطيرة حتى يتمكن بذلك من أداء واجبه في حفظ السلم والأمن الدوليين.

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