بزشكيان: يجب ان يتلقى الامريكيين الرد على عدوانهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه في ردّه على دعوة الرئيس الفرنسي إلى ضبط النفس من جانب طهران، قال بزشكيان: "أميركا هي التي بادرت بالعدوان علينا. لو كنتم مكاننا، ماذا كنتم ستفعلون؟ من الطبيعي أن المعتدي يجب أن يتلقى الردّ المناسب".

وأضاف: "لقد تعرّضنا لاعتداء عسكري مباشر، وقد دافعنا عن أنفسنا بثبات واقتدار. نحن دائمًا نُعلن استعدادنا للتعامل والحوار في إطار القوانين الدولية، لكن الطرف الآخر لا يقبل المنطق، بل يسعى لفرض الاستسلام على شعبنا. وهذا ما لن نقبله أبدًا".

وختم الرئيس الإيراني بالقول: "من البديهي أن يردّ على أي عدوان بالشكل المناسب".