الشعب الايراني في الساحات تنديدا بالعدوان الامريكي الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه انطلق التجمّع في تمام الساعة الخامسة مساءً بمشاركة مواطنين من مختلف الشرائح، إلى جانب عائلات، نساء وأطفال وطلاب جامعيين، حيث رفعوا الأعلام الإيرانية وصور الشهداء النوويين والعسكريين والمدنيين الذين سقطوا في الاعتداءات الأخيرة.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها شعارات مثل: «إيران لن تُصبح غزّة» و«أمريكا يجب أن ترحل من المنطقة» و«شكرًا لحرس الثورة الباسل» كما ردّدوا هتافات مندّدة بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني، من قبيل: «الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل» «لا تفاوض، لا استسلام، المواجهة مع أمريكا» «لسنا من أهل الكوفة حتى يُترك عليّ وحيدًا» «جئنا إلى الميدان كي يذلّ العدو» «نحن جنود الإمام، مستعدّون للجهاد».

المشاركون عبّروا عن تأييدهم للرد الإيراني على الاعتداءات الأخيرة ضد المنشآت النووية، داعين إلى ردّ قويّ وحازم على "العدوان الأميركي–الإسرائيلي السافر على سيادة البلاد".

كما دعا المتظاهرون إلى انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، وطالبوا الحكومة باتخاذ خطوات جادّة تشمل إغلاق مضيق هرمز واستهداف القواعد الأميركية المحيطة بإيران ردًا على الهجوم.

في خطوة لافتة، شارك رئيس الجمهورية الإيرانية، الدكتور مسعود بزشكيان، للحظات في التجمّع، وتبادل الحديث مع المشاركين، حيث لاقت زيارته ترحيبًا واسعًا من جانب الحضور.

وارتفعت الهتافات أثناء تواجده، لا سيما نداء «يا حيدر، يا حيدر»، تعبيرًا عن الاستعداد الشعبي لمواجهة أعداء البلاد.

كما ألقى عدد من قيادات الحركة الطلابية، كلماتٍ خلال التجمّع، قدّموا فيها تحليلاً لأوضاع البلاد والمنطقة، وسيناريوهات الرد الممكنة من قبل الجمهورية الإسلامية على هذا الاعتداء.

ويأتي هذا التجمّع في أعقاب هجوم عسكري فجر اليوم شنّته أمريكا بالتنسيق مع الكيان الصهيوني، استهدف منشآت نووية إيرانية حساسة، فيما زعم الرئيس الأميركي أن الهجوم دمّر البنية التحتية النووية الإيرانية، في حين أكدت السلطات الإيرانية أن الأضرار كانت محدودة وتحت السيطرة.