رويترز تدعي رصد استعدادات من إيران لإغلاق مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زعم مسؤولان أميركيان خلال حديثهما لوكالة "رويترز" للأنباء، أن "الجيش الإيراني شحن ألغاما بحرية على سفن في الخليج الفارسي الشهر الماضي"، في خطوة زادت من مخاوف واشنطن من استعداد طهران لإغلاق مضيق هرمز عقب الحرب العدوانية الارهابية الاسرائيلية ضد إيران.

واشار المسؤولان الى أن "هذه الاستعدادات التي لم يُبلغ عنها من قبل والتي اكتشفتها المخابرات الأميركية(حسب قولهما)، حدثت بعد فترة من شن الكيان الصهيوني هجومها الصاروخي الأول على إيران يوم 13 حزيران الماضي".

وزعمت رويترز نقلا عن مسؤولين أمريكيين: "لم نستبعد أن يكون تجهيز الألغام خدعة من إيران لإقناعنا بجديتها في إغلاق المضيق".

هذا وفي 13 حزيران الماضي، شن الكيان الصهيوني بدعم أميركي عدوان ارهابيا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين والمواطنين، في حين ردت الجمهورية الاسلامية الايرانية باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

هرمز هو المدخل البحري الوحيد للخليج الفارسي. يفصل إيران من جهة، وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى، ويربط الخليج الفارسي بخليج عُمان وبحر العرب في المحيط الهندي.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يتدفق حوالي 20% من نفط العالم عبر المضيق، الذي تصفه الوكالة بأنه "أهم معبر لنقل النفط في العالم". يبلغ عرضه في أضيق نقطة 33 كيلومترًا، لكن ممرات الشحن فيه أضيق من ذلك، مما يجعلها عرضة للهجمات والتهديدات بالإغلاق.

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