بالفيديو، برلمان باكستان يدعم إيران بشكل غير مسبوق ضد الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية

أفادت وكالة مهر للأنباء،أن التقارير تشير إلى أن ممثلي أحزاب مختلفة، بما في ذلك حزب الوحدة الإسلامية الباكستاني وحزب الشعب، رفعوا في قاعة الجمعية الوطنية الباكستانية المفتوحة صور القائد الأعلى للثورة الإسلامية، وأعربوا عن ولائهم ودعمهم لقيادة الجمهورية الإسلامية، وأعلنوا معارضتهم الشديدة لأفعال الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

كما أظهر ممثلو حركة إنصاف الباكستانية (التابعة لعمران خان) تضامنهم مع الأمة والحكومة الإيرانية من خلال رفع لافتات تحمل شعارات مثل "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

وحظي هذا الإجراء غير المسبوق الذي اتخذه البرلمانيون الباكستانيون بتغطية واسعة في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ويشير إلى موجة جديدة من الدعم الشعبي والسياسي في المنطقة لإيران ضد الإعتداءات الإرهابية للكيان الصهيوني والولايات المتحدة.

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