قيادة الدفاع الجوي الوطني: أسقطنا 130 طائرة مسيرة تجسسية عسكرية انتحارية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت قيادة الدفاع الجوي في البلاد في بيانٍ لها عن تدير وسع النطاق لمسيرات وطائرات معادية في الأجواء الإيرانية وجاء نص البيان كالتالي:

منذ بداية عدوان الكيان الصهيوني البغيض حتى الساعة السابعة من صباح اليوم، واجه المدافعون عن "سماء الولاية" بكل يقظة واستعداد، وبمعداتهم الدفاعية وأسلحتهم، أكثر من مائة وثلاثين طائرة مسيرة تجسسية عسكرية انتحارية، مثل طائرات هيرمس وهيرون وهاروب الانتحارية، ونجحوا في تدميرها وإسقاطها في جميع أنحاء البلاد.



وتعتبر هذه الطائرات المسيرة من أحدث معدات العدو التجسسية والقتالية والاستراتيجية، وأهمها طائرتي هيرمس 900 و 45 وهيرون، والتي تم تدميرها وإسقاطها من قبل مقاتلات الدفاع الجوي للبلاد في الأيام الأخيرة.

ونشرت وسائل الإعلام الوطنية صورا لبعضهم.

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