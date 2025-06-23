عراقجي: بحثت مع بوتين الأحداث الجارية بشكل مفصل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي، قال عقب لقاءه مع الرئيس الروسي: كان لقاء جيد جدا مع الرئيس بوتين،وقد تم بحث جميع الاحداث التي تجري.

وصرح عراقجي: حول موضوع الاتفاق النووي ومحادثات 5+1 والتي روسيا احد اعضاءها وعلى الدوام كانت بجانبنا وداعمة لنا، ولطالما كان لدينا تعاون ومشاورت معها، كان من الضروري اجراء مشاورات بشكل اقرب مع اصدقاءنا الروس.

واضاف عراقجي: خلال اللقاء مع بوتين تحدثنا حول الأحداث الجارية بالتفصيل.

وتابع: لدينا قلق مشترك حول الاعمال العدوانية القائمة وتأثيرها على المنطقة والمجتمع الدولي ونظام عدم الانتشار.

وقال: "موقف روسيا كان جيدا جدا وقويا حتى الآن، وهم يعملون في مجلس الأمن لاتخاذ خطوات من جانبه، على الرغم من أنها ستواجه حق النقض الأمريكي، ولكن من الضروري لبقية أعضاء المجلس أن يظهروا كلمتهم ضد العدوان للعالم بأسره".