قائد الحرس الثوري: الرد الإيراني على أي عدوان أميركي جديد سيكون أكثر حزمًا وإيلامًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء باكبور، قال في بيان له اليوم، إن القوات المسلحة الإيرانية وجّهت، بعون من الله، ضربة مباشرة إلى قاعدة "العديد" الأميركية – القلب النابض لقيادة العمليات الأميركية في غرب آسيا – ردًا على العدوان الأميركي الغاشم الذي استهدف الأراضي الإيرانية المقدسة ومراكزها النووية السلمية، بدعم واضح من الكيان الصهيوني الغاصب والقاتل للأطفال.



وأضاف باكبور، موجهًا تحية لذكرى القادة الشهداء وشهداء العدوان الصهيوني الأخير، أن المجاهدين في حرس الثورة تمكنوا من إلحاق أضرار ملموسة بهذا الموقع الاستراتيجي رغم كونه محميًا بشكل متعدد الطبقات.



وختم قائد الحرس الثوري بيانه بتحذير شديد اللهجة للرئيس الأميركي، قائلًا: "نوجّه إنذارًا للرئيس الأميركي الأرعن الذي فرّط بأمن ومصالح شعبه من أجل بقاء الكيان الصهيوني المشؤوم، بأن أي اعتداء جديد على كيان الجمهورية الإسلامية أو أرضها الطاهرة، سيقابل بردّ أقوى وأشدّ، يكون عبرة للتاريخ ومصدر ندم لمن يستهين بإرادة إيران وشعبها."



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