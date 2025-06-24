استشهاد 9 أشخاص وإصابة 33 آخرين اثر العدوان الصهيوني على وحدة سكنية في شمال ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح علي باقري، في حديث مع وسائل الإعلام صباح الثلاثاء، مشيرًا إلى مزيد من تفاصيل هذا الخبر: "في هذا الهجوم الذي وقع صباح اليوم، دُمرت 4 وحدات سكنية بالكامل، وتضرر عدد كبير من المنازل المحيطة بها أيضًا جراء هذه الانفجارات".

وأشار نائب المحافظ إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة عدد آخر في هذا الهجوم الإرهابي، وقال: "حتى الآن، بلغ عدد شهداء هذا الحادث الإرهابي 9 أشخاص".

وأشار إلى إصابة عدد من الأشخاص في هذا الحادث، حيث بلغ عددهم 33 شخصًا، وقال: نُقل 5 منهم إلى المستشفى، بينما تلقى 28 شخصًا العلاج في العيادات.

ووفقًا لباقري، فإن 16 من الجرحى والشهداء في الحادث كانوا من النساء والأطفال.

وأضاف: "سيتم الإعلان عن معلومات إضافية لاحقًا".

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