بزشكيان: بفضل حكمة قادة دول المنطقة فإن مؤامرة أميركا والكيان الصهيوني لن تنجح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال مع سلطان عمان: أعتقد أنه بفضل حكمة قادة دول المنطقة فإن مؤامرة أميركا والكيان الصهيوني لن تنجح.

واضاف الرئيس الإيراني: من خلال العمل معا، يمكننا بناء منطقة مليئة بالتقدم والهدوء والسلام، بعيدا عن الحرب والصراع.

واشار الرئيس الإيراني إلى ان التدخل الأمريكي المباشر في العدوان العسكري للنظام الصهيوني أجبر إيران على الرد على هذه الجريمة، مؤكدا ان إيران لن تتنازل عن حقوقها المشروعة.

من جهته قال سلطان عمان: نحن ندرك تماما أن إيران لم تكن تنوي مهاجمة دولة قطر.

واضاف سلطان عمان: عمان والأشقاء الآخرون في المنطقة يدعمون جهودكم الرامية إلى الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني.