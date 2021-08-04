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٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٧:٤٠ م

خلال لقائه وزير الخارجية العماني؛

رئيسي: القوات الاجنبية في المنطقة ليس لها اي هدف سوى تهديد امن المنطقة

رئيسي: القوات الاجنبية في المنطقة ليس لها اي هدف سوى تهديد امن المنطقة

قال الرئيس الايراني ان وجود الأجانب في المنطقة ليس له تأثير سوى تهديد الأمن، مؤكدا إلى أن دول المنطقة لديها القدرة والقوة الكافية لضمان أمن المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال لقائه وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعیدي، صباح اليوم الاربعاء، أكد آية الله رئیسي، ان العلاقات الودودة بين ايران وعمان لم تبق على مستوى علاقات بين بلدين بل تطورت الى توافق وتعاون وتقارب بين البلدين على مستوى العالم والمنطقة، موضحا ان هدف ايران هو تطوير العلاقات مع عمان على جميع المستويات، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا.

وشدد الرئيس الايراني على ان الود المتبادل بين الشعبين العماني والايراني يشكل دافعا ورصيدا لتطوير العلاقات بين البلدين.

وأكد الرئيس الايراني على قدرة دول المنطقة على تأمين أمن المنطقة، منتقدا الحضور الاجنبي في المنطقة الذي لا يجلب سوى فقدان الامن في المنطقة.

ومن جانبه حمل وزير الخارجية العماني للرئيس الايراني أشد التهاني والتبريكات من قبل سلطان عمان لتوليه الرئاسة، موضحا ان العلاقات بين ايران و عمان أصبحت مثالا لحسن العلاقات يحتذى به في المنطقة، وأضاف: العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين شيء نفتخر به.

ورحب وزير الخارجية العماني بإشارة الرئيس رئيسي في خطابه خلال حفل تنصيبه، عن نيته تقوية العلاقات بين ايران ودول الجوار، وقال للرئيس الايراني: نأمل ان نستقبلكم في عمان في أقرب فرصة ممكنة، وان تستمر الزيارات المتبادلة مسؤولي البلدين في سبيل تقوية العلاقات بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي./انتهى/

رمز الخبر 1916713
https://ar.mehrnews.com/news/1916713/

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