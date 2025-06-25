وزارة الخارجية الأميركية: الأجواء مهيّأة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت الوزارة أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعرب عن "عدم المضي في سياسات تغيير الأنظمة، وأنّ مستقبل إيران يعود للشعب الإيراني".

وبشأن التبادل التجاري مع إيران، قالت الوزارة إنّ القرار يعود إلى ترامب. وكان ترامب قد صرّح في وقتٍ سابق اليوم أنّه "يمكن للصين مواصلة شراء النفط من إيران".

ودخل وقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي حيّز التنفيذ، يوم امس عند الساعة الـ7 صباحاً، بتوقيت القدس المحتلة. وجاء ذلك وفقاً لما أعلنه ترامب ليل الاثنين - الثلاثاء.

وأكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنّ بلاده لن تخرق وقف إطلاق النار طالما التزم الكيان الإسرائيلي به.

وقال ترامب بدوره إنّ وقف إطلاق النار بين إيران و"إسرائيل" ما زال سارياً، مشدّداً على أنه "لن يتضرّر أحد"، وأنّ "إسرائيل لن تهاجم إيران"، وأنّ "جميع الطائرات ستعود أدراجها".

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