ايران تسلم مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إلى رعاية المصالح الأمريكية في طهران

وافادت وكالة مهر للأنباء، سلم عيسى كاملي، مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون الأمريكتين في وزارة الخارجية الايرانية، مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إلى السيدة نادين لوزانو، سفيرة سويسرا لدى إيران، بصفتها مسؤولة رعاية المصالح الأمريكية، لإبلاغها فورًا إلى المسؤولين الحكوميين الأمريكيين.

وفي هذه المذكرة، وإذ تدين بشدة العمل العدواني للحكومة الأمريكية، والذي أعلن الرئيس الأمريكي مسؤوليته عنه صراحةً، فإنها تؤكد أن هذا الهجوم العسكري يمثل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ونظام منع الانتشار، وقرار مجلس الأمن رقم 2231، وغيرها من القواعد المتعلقة بحظر أي عدوان على المنشآت النووية السلمية للدول.

وأكد عيسى كاملي على حق إيران المشروع في الدفاع عن سلامة أراضيها وأمنها ومصالحها الوطنية، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وصرح بأن مسؤولية العواقب السياسية والقانونية والدولية لهذا العمل العدواني تقع مباشرة على عاتق الحكومة الأمريكية.

وأكدت السفيرة السويسرية أنهه سينقل مذكرة احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية فورًا إلى المسؤولين في الحكومة الأمريكية.