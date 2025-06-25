الموافقة على تفاصيل الخطة التي تلزم الحكومة بتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان: "في ظل وقف إطلاق النار ووقف الصراع، لا يوجد سلام أو وقف لإطلاق النار، وإذا ارتكب الكيان الصهيوني أي شر فسنرد بشكل أكثر حسماً."

وأضاف في حديثه "أكد أعضاء اللجنة الموافقة على خطة تلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة مقاضاة المدير العام للوكالة بتهمة تقديم تقارير كاذبة، وكذلك بتهمة التجسس على المنشآت النووية من قبل بعض عملاء الوكالة."

وأشار فيما يتعلق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية :"وفي هذا الاجتماع تمت الموافقة على تفاصيل الخطة التي تلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية."

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