برلماني ايراني: موقف إيران واضح؛ لن نتفاوض دون ضمانات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال فضيح حسين مالكي، في إشارة إلى الهجوم الأخير الذي شنه الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية: "كان هذا الهجوم في الواقع عملية بالوكالة من قبل الولايات المتحدة. ارتكب الأمريكيون هذا العمل اللاإنساني عندما لم يكن لهم رأي على طاولة المفاوضات، وكانوا يعلمون أن الرابح الحقيقي من المفاوضات سيكون جمهورية إيران الإسلامية. أسفرت العملية المذكورة عن استشهاد مجموعة من علمائنا وقادتنا الأعزاء".

وأضاف: مع تعيين قادة جدد ومتحمسين، والذي نُفذ بعناية وذكاء من قبل سماحة القائد، وقعت المبادرة في أيدي القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. بعد ذلك، نُفذت عملية ناجحة ضد قاعدة أمريكية في قطر، مما أدى إلى مطالبة الطرف الآخر بسرعة بوقف إطلاق النار.

وصرح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: وافقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضًا على وقف إطلاق النار بوساطة دول إقليمية وجارة حتى لا يقول العالم إن إيران مُحرضة على الحرب. لقد أثبتنا للعالم أننا لم نسعى إلى الحرب ولا نسعى إليها، ولكن إذا وُجّه تهديد، فلدينا القدرة والاستعداد للرد.

كما أشار مالكي إلى مؤامرات العدو لزعزعة التماسك الداخلي، وقال: بعد الهجوم، حاولوا خلق حالة من الفوضى داخل البلاد. من بين هذه التصرفات الغريبة الهجوم على سجن إيفين، والذي لم يتضح بعد دوافعه، لكن الشعب الإيراني، بحضوره القوي، أثبت مجددًا وقوفه إلى جانب النظام وبلاده في أصعب الظروف. كانت الأمة الإيرانية الرابح الحقيقي في هذه الحرب، واستطاعت إحباط مخططات العدو.

وصرح مالكي عن وضع المفاوضات: "الآن، يواصل الطرف الآخر، والأمريكيون، إرسال الرسائل ويسعون إلى المفاوضات. لطالما أكدنا أن المفاوضات دون ضمانات حقيقية لا طائل منها".

وأضاف: "قبل أيام، عقدنا اجتماعًا مع وزير خارجية بلادنا، وموقف فريق التفاوض واضح، وهو أن إيران لن تجلس على طاولة المفاوضات دون ضمانات. يجب ألا نتسرع في هذا الشأن (المفاوضات)، ويجب أن ندرس جميع الجوانب. يجب أن تكون الضمانات على مستوى عدم قيام الطرف الآخر بأي عمل، بما في ذلك العمليات العسكرية ضد بلادنا، في خضم المفاوضات لتغيير قواعدها".

وقال ممثل أهالي زاهدان في مجلس الشورى الإسلامي: "الكيان الصهيوني غير جدير بالثقة وسجله واضح. الأمريكيون على نفس النهج؛ اليوم بموقف وغدًا بموقف آخر. مثال على ذلك تصرفات ترامب، الذي يُزعزع التوازن العالمي بتغريدة". يمر العالم حاليًا بحالة غريبة من عدم الاستقرار، ولا يسير في دائرة التوازن والاستقرار.

وبخصوص إجراءات البرلمان لدعم القوات المسلحة، قال: "عقدنا مؤخرًا اجتماعًا في لجنة الأمن القومي بحضور مسؤولين عسكريين وأمنيين، وتمت مناقشة جميع التحديات والثغرات الأمنية. ولحسن الحظ، وافقت هذه اللجنة على خطة تعزيز القدرة الدفاعية للقوات المسلحة، التي أقرتها هيئة الأركان العامة، وأعلن البرلمان دعمه الكامل لها. هذه الخطة تُلبي احتياجات البلاد الحالية في مواجهة التهديدات الإقليمية والدولية المعقدة".

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